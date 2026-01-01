Wolf Warrior
91 Min.Ab 16
91 Min.Ab 16
Wolf Warrior
Scharfschütze Leng Feng (Jacky Wu) muss seine Antiterror-Einheit verlassen, da er sich Befehlen widersetzt hat. Er schließt sich den 'Wolf Warriors' an und steht bald den rachsüchtigen Söldnern eines gerissenen Drogenbarons unter der Führung von Tom Cat (Scott Adkins) gegenüber. Leng Feng muss sie daran hindern, über die Grenze zu gelangen und biologische Waffen gegen seine Heimat zu richten. Der 'Wolf Warrior' stellt sich seiner gigantischen Aufgabe, ganz gleich ob ihm dabei modernes Kriegsgerät oder nur die eigenen Fäuste zur Verfügung stehen.
Genre:Action, Krieg
Produktion:CN, 2015
Altersfreigabe:
16
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