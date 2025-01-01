Wrong Trail - Tour in den Tod
Wrong Trail - Tour in den Tod
Mountainbike-Star Joe und seine Freundin finden, während eines Downhill-Trainings im Wald einen blutüberströmten Mann. Ein mysteriöser Virus zerfrisst seinen Körper. Als sie ihm helfen, infiziert sich Joe nicht nur mit dem Erreger, sondern sie geraten auch ins Visier einer Killergang, die das Geheimnis hinter dem fleischfressenden Virus um jeden Preis bewahren will.
Genre:Action, Horror, Thriller
