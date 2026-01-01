XXL-Doku: War DAS Hitlers Niederlage im Zweiten Weltkrieg?
XXL-Doku: War DAS Hitlers Niederlage im Zweiten Weltkrieg?
Die amerikanischen Streitkräfte bereiten sich auf eine große Offensive mit dem Codenamen Cobra vor, bei der sie bei Saint-Lô angreifen und einen Durchbruch erzielen. General Patton und die Third Army werden daraufhin beauftragt, den Durchbruch weiter auszubauen. Diese Episode beleuchtet nicht nur die heftigen Kämpfe in der Normandie, sondern auch Pattons raschen Vormarsch in die Bretagne, die Befreiung von Paris und die verheerende Niederlage der Deutschen bei Falaise. Veteranen verschiedener Seiten teilen ihre Erfahrungen, während Historiker auch einen Attentatsversuch auf Hitler diskutieren. Die Operation „Market Garden“ war ein ehrgeiziger Plan der Alliierten, um den Rhein zu überqueren. Unter der Führung von General Montgomery sollte eine kombinierte Luftlande- und Bodenoffensive durchgeführt werden, um strategische Brücken in den Niederlanden zu erobern und einen schnellen Vorstoß ins Ruhrgebiet zu ermöglichen. Trotz anfänglicher Erfolge endete die Operation jedoch mit einer Niederlage, da die Alliierten die Brücken bei Arnhem nicht halten konnten und sich deutsche Gegenangriffe als äußerst effektiv erwiesen. Die gescheiterte Operation Market Garden hatte weitreichende Auswirkungen auf den Verlauf des Krieges und verzögerte die alliierte Invasion in Deutschland.