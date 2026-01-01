XXL-True Crime Doku: Die schlimmsten Mordfälle Englands?
XXL-True Crime Doku: Die schlimmsten Mordfälle Englands?
Fall 1: Die Terrornacht von Manchester: Im Mai 2017 wurde ein Konzert von Ariana Grande in der Manchester Arena durch einen Terroranschlag unterbrochen. Der Anschlag forderte 22 Todesopfer und Hunderte von Verletzten. Der Anschlag ist nach wie vor einer der tödlichsten terroristischen Vorfälle Englands. Fall 2: Streit unter Geschwistern: Die East Enders-Schauspielerin Gemma McCluskie wurde 2012 von ihrem älteren Bruder in der gemeinsamen Wohnung im Osten Londons ermordet. Fall 3: Mord im Krankenhaus: Ein Einblick in die Serie mysteriöser Todesfälle, die 2011 im Stepping Hill Hospital in Stockport, Greater Manchester, auftraten. Abonniere unseren Channel, um kein Video mehr zu verpassen: https://www.youtube.com/channel/UC5YVH4z7F7_m9YTiXkzu4Yw?sub_confirmation=1 #doku #truecrime #langedoku -- Themen in diesem Video: ▼ 00:00 Intro 01:12 Die Terrornacht von Manchester 43:34 Streit unter Geschwistern 01:23:01 Mord im Krankenhaus 02:06:00 Outro – Real Crime Deutschland ist dein neuer Channel für die unglaublichsten Verbrechen, die kaltblütigsten Morde und die schockierendsten Betrüge. Erlebe die dunkelsten Abgründe der menschlichen Psyche und erfahre, wie die Wahrheit ans Licht kommt. Willkommen in deinem ultimativen True Crime Erlebnis! Dreimal pro Woche gibt es hier die besten True Crime Dokus auf Deutsch. Der Inhalt wird vom jeweiligen Rechteinhaber lizenziert. ► Lust auf mehr Crime? Abonniere die FBI Files: https://www.youtube.com/channel/UCCbdVpYl7WCwpY_Hh8MAxXA?sub_confirmation=1