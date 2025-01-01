XXL-True Crime Doku: Wenn Frauen Morden | 3 Fälle aus Deutschland
XXL-True Crime Doku: Wenn Frauen Morden | 3 Fälle aus Deutschland
Der Enzianmord ? Am 14. Februar 1967 auf dem Fliegerhorst Fürstenfeldbruck in der Nähe von München: Werner Müller (28) gibt seinem erkälteten Stubenkameraden Alois Blumoser einen Enzianschnaps aus, den er per Post erhalten hatte. Blumoser kippt das Getränk, das tödliche Mengen Blausäure enthält, herunter und bricht zusammen. Die Polizei verfolgt die Spur des verdächtigen Pakets bis zum Stuttgarter Hauptbahnhof, wo eine Frau es abgegeben hat. Das Blaubeer-Mariechen ? Eine Frau mittleren Alters berichtet 1983 in Mönchengladbach der Polizei von Bedrohungen durch ihre Schwiegermutter während ihrer Scheidung und äußert den Verdacht, diese habe ihre eigenen Männer vergiftet. Zunächst skeptisch, nehmen die Ermittler die Sache ernst, als sie eine gefälschte Unterschrift des verstorbenen Ehemanns der Schwiegermutter entdecken. Nach einer Exhumierung findet ein Toxikologe Reste von Thiophosphorsäure, einem Bestandteil des Pflanzengifts E 605, im Magen des Toten. Madonna oder Mörderin? ⛪ Anfang der 50er Jahre hält ganz Deutschland den Atem an, als der Fall Ruth Blaue die Schlagzeilen beherrscht. In einer Zeit des Wiederaufbaus und der Unsicherheit entfaltet sich eine Geschichte voller Geheimnisse und Intrigen. Tauche ein in eine düstere Welt aus Regen, Fahrrädern und einem verstörenden Fund am Ufer eines Teichs. Die Leiche von John Blaue, versteckt in einem schweren Paket, wirft Fragen auf, die jahrelang unbeantwortet bleiben. Entdecke in "Wenn Frauen töten" drei fesselnde Kriminalfälle aus Deutschland. Erfahre, wie Frauen ihre Verbrechen auf eine ganz eigene Art und Weise planen und ausführen als Männer. Diese Serie nimmt dich mit auf eine faszinierende Reise in die Psychologie und die Hintergründe dieser schockierenden Taten.