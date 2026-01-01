Young Ip Man: Crisis Time
Hongkong, 1917. Der junge Ip Man kommt voller Hoffnung in die Stadt, um sein Studium zu beginnen. Doch der Traum vom friedlichen Campusleben zerplatzt jäh, als eine brutale Geiselnahme die Schule erschüttert – ausgerechnet am Tag eines englischen Redewettbewerbs. Die Schüler werden als Geiseln genommen, und mit jeder verstreichenden Minute stirbt einer von ihnen. Ip Man stellt sich mutig der Bedrohung, doch die Wahrheit trifft ihn wie ein Schlag: Der Entführer ist sein eigener Meister – und sein engster Freund steht auf dessen Seite. Zwischen Loyalität, Verrat und tödlichem Ernst muss Ip Man eine Entscheidung treffen, die nicht nur Leben retten, sondern auch seine Zukunft als Kämpfer und Mensch für immer prägen wird.
