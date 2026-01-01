Zombie Cheerleading Camp
79 Min.Ab 16
79 Min.Ab 16
Zombie Cheerleading Camp
Als drei Jungs im Teenageralter auf ein nahe gelegenes Cheerleading-Camp stoßen, scheinen ihre wildesten Träume wahr zu werden. Was könnte besser sein, als eine Gruppe von schönen jungen Mädchen, die gelangweilt durch den Wald laufen und auf der Suche nach Party sind? Doch es kommt anders, als sie dachten. Etwas Geheimnisvolles verändert die Cheerleader. Immer mehr Jugendliche infizieren sich und den Überlebenden wird schnell klar, dass es nicht einfach sein wird zu entkommen. Um zu überleben brauchen sie Teamwork und Entschlossenheit. Doch vor allem müssen sie erbarmungslos um ihr Überleben kämpfen!
Genre:Comedy, Horror
Altersfreigabe:
16
Copyrights:© 2026 PLAION PICTURES GmbH