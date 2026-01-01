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Zwei Supertypen in Miami: Tödliches Spiel

Zwei Supertypen in Miami: Tödliches Spiel

91 Min.Ab 16
Netzkino91 Min.Ab 16
Netzkino
Zwei Supertypen in Miami: Tödliches Spiel

Zwei Supertypen in Miami: Tödliches Spiel

Der gefeierte Football-Star Long John wird tot in einem Motel aufgefunden – angeblich ein Drogentoter. Doch seine Mutter glaubt nicht an diese Version und engagiert Extralarge, um die Wahrheit ans Licht zu bringen. Jack und Dumas stoßen auf ein Netz aus Wettbetrug, Doping und dunklen Machenschaften im Profi-Sport. Als sie dem skrupellosen Unternehmer Dominique Gonzales auf die Spur kommen, beginnt ein gefährliches Spiel mit hohem Einsatz. Die Wahrheit ist explosiv – und tödlich.

Produktion:
DE, IT, 1992
Altersfreigabe:
16
Copyrights:
© 2026 PLAION PICTURES GmbH