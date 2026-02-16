Zum Inhalt springenBarrierefrei
10 Fehler - Katastrophen, die Geschichte schrieben

Deepwater Horizon

Kabel Eins DokuStaffel 1Folge 3vom 16.02.2026
Deepwater Horizon

Deepwater Horizon

10 Fehler - Katastrophen, die Geschichte schrieben

Folge 3: Deepwater Horizon

47 Min.Folge vom 16.02.2026Ab 12

Im Jahr 2010 explodiert die Bohrplattform Deepwater Horizon, es kommt zu einer Ölpest im Golf von Mexiko mit katastrophalen Folgen für die Umwelt. Die Ursache ist schnell gefunden: Es handelt sich um schwerwiegende Fehler, die beim Aufbau begangen wurden.

10 Fehler - Katastrophen, die Geschichte schrieben
Kabel Eins Doku
10 Fehler - Katastrophen, die Geschichte schrieben

10 Fehler - Katastrophen, die Geschichte schrieben

