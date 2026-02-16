10 Fehler - Katastrophen, die Geschichte schrieben
Folge 3: Deepwater Horizon
47 Min.Folge vom 16.02.2026Ab 12
Im Jahr 2010 explodiert die Bohrplattform Deepwater Horizon, es kommt zu einer Ölpest im Golf von Mexiko mit katastrophalen Folgen für die Umwelt. Die Ursache ist schnell gefunden: Es handelt sich um schwerwiegende Fehler, die beim Aufbau begangen wurden.
10 Fehler - Katastrophen, die Geschichte schrieben
Genre:Dokumentation
Produktion:GB, 2021
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© BBC Studios Germany GmbH