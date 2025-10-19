Weniger Schreck mehr schickJetzt kostenlos streamen
100 % Hotter - Weniger ist mehr
Folge 1: Weniger Schreck mehr schick
43 Min.Folge vom 19.10.2025Ab 12
Die Stylisten Karen, Daniel und Melissa begrüßen heute die leicht bekleidete Summer, die auf schwindelerregend hohen High Heels ins Studio schreitet. Schwere Extensions machen ihren Billig-Look komplett. Nathan, der Mann mit den extra vielen Schichten Make-Up, wollen die Experten in einen echten Hingucker verwandeln.
Weitere Folgen in Staffel 2
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
100 % Hotter - Weniger ist mehr
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Mode/Fashion, Reality
Produktion:GB, 2016
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Videorechte: Fremantle Media Enterprises Ltd., Bildrechte: Licensed by Fremantle Media Enterprises Ltd.