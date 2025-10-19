Zum Inhalt springenBarrierefrei
100 % Hotter - Weniger ist mehr

Weniger Schreck mehr schick

sixxStaffel 2Folge 1vom 19.10.2025
43 Min.Folge vom 19.10.2025Ab 12

Die Stylisten Karen, Daniel und Melissa begrüßen heute die leicht bekleidete Summer, die auf schwindelerregend hohen High Heels ins Studio schreitet. Schwere Extensions machen ihren Billig-Look komplett. Nathan, der Mann mit den extra vielen Schichten Make-Up, wollen die Experten in einen echten Hingucker verwandeln.

