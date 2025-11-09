Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
100 % Hotter - Weniger ist mehr

Weniger Glanz mehr Eleganz

sixxStaffel 2Folge 7vom 09.11.2025
Weniger Glanz mehr Eleganz

Weniger Glanz mehr EleganzJetzt kostenlos streamen

100 % Hotter - Weniger ist mehr

Folge 7: Weniger Glanz mehr Eleganz

44 Min.Folge vom 09.11.2025Ab 12

Der 24-jährige Geschäftsmann Lewis verbringt viel Zeit im Fitnessstudio und im Solarium. Er zeigt seinen gebräunten muskulösen Körper bei jeder Gelegenheit. Seine Mama findet, es ist Zeit für ein Make Under. Studentin Kasey benutzt extrem viel Make Up und Contouring, weil ihr Gesicht sonst "wie eine Kartoffel" aussähe.

Weitere Folgen in Staffel 2

Alle Staffeln im Überblick

100 % Hotter - Weniger ist mehr
sixx
100 % Hotter - Weniger ist mehr

100 % Hotter - Weniger ist mehr

Alle 1 Staffeln und Folgen