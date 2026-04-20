100 Jahre Queen Elizabeth II.Jetzt kostenlos streamen
100 Jahre Queen Elizabeth II.
Folge 1: 100 Jahre Queen Elizabeth II.
21. April 1926 - in London kommt Elizabeth Alexandra Mary Windsor zur Welt. Heuer hätte die Frau, die als Queen Elizabeth II. mehr als 70 Jahre lang regiert hat, ihren 100. Geburtstag. Große Feiern wird es nicht geben - die Monarchie befindet sich aktuell in ihrer größten Krise, die Familie Windsor-Mountbatten ist in Aufruhr. Andrew ist tief in den Epstein-Skandal verstrickt, Harry und Meghan spielen keine Rolle mehr und König Charles kämpft gegen seine Krebserkrankung. Queen Elizabeth II. war der Fels in der Brandung. Wie groß ist ihre historische Rolle einzuschätzen? Welche Rolle spielte die Mode im Leben der Queen? "Man muss mich sehen, um an mich zu glauben"- die Erklärung für die bunte Garderobe der Queen, für die sie mindestens so berühmt war, wie für ihren Humor. Was ist von Queen Elizabeth II. geblieben, woran erinnern sich die Menschen? Susanne Höggerl und Patrick Budgen führen durch eine Sondersendung anlässlich des 100. Geburtstags der Queen. Gäste im Studio: Ansgar Gersmann und Marion Nachtwey, Schaltung nach London zu Jörg Winter.
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