100 % Hotter - Weniger ist mehr

sixxStaffel 2Folge 5vom 02.11.2025
44 Min.Folge vom 02.11.2025Ab 12

Die Verwandlung in ein regenbogenfarbenes Einhorn kostet Taylor Zeit und Geld, das sie nicht hat. Ihr Look ist bei der Jobsuche allerdings nicht gerade förderlich. Becky mag ihre Haut indes orange-braun, doch ihre Sucht nach Selbstbräunern ist außer Kontrolle geraten. Die Style-Profis verpassen den beiden einen alltagstauglichen Look, der jedoch die Persönlichkeit ihrer Träger respektiert.

sixx
