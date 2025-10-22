Tag 21: Unsere Vorräte schimmeln!Jetzt kostenlos streamen
100 TAGE AUTARK
Folge 21: Tag 21: Unsere Vorräte schimmeln!
23 Min.Ab 12
Es wird Zeit, die Vorräte zu prüfen. Reichen die Lebensmittel im Bunker und das angebaute Gemüse tatsächlich noch für 80 Tage? Die Bilanz auf dem Acker sieht zumindest für Kohlrabi und Salat gut aus. Kalorientechnisch bringt die reiche Ernte leider nicht so viel. Im Bunker dann der Schock: Schimmel in der Kartoffelkiste!
100 TAGE AUTARK
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Reality
12
Copyrights:© The Real Life Guys GmbH