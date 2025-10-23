100 TAGE AUTARK
Folge 22: Tag 22: Der Waldapotheker
17 Min.Ab 12
Johannes erzählt, welches Nahrungsmittel ihm am meisten fehlt: Brot. Seine Vorräte werden immer knapper und deshalb plant er einen Ausflug zum Acker. Außerdem wird er zum Waldapotheker und muss für die Tages-Challenge Wildkräuter suchen, die Körper und Geist stärken.
100 TAGE AUTARK
12
Copyrights:© The Real Life Guys GmbH