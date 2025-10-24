Tag 23: Guten Morgen, Sonnenschein!Jetzt kostenlos streamen
100 TAGE AUTARK
Folge 23: Tag 23: Guten Morgen, Sonnenschein!
17 Min.Ab 12
Die Sonne lässt sich blicken und der Tag beginnt direkt mit guter Laune. Johannes bereitet sich für seine Reise zum Acker vor und muss dafür viel vorkochen. Heute versucht er zudem auch selbst Sonnenblumenöl herzustellen. Wird es ihm gelingen?
