100 TAGE AUTARK
Folge 26: Tag 26: Autark und alleine
20 Min.Ab 12
Der krankheitsbedingte Ausfall von Josia macht sich bei Johannes immer mehr bemerkbar. Er fühlt sich alleine und auch die Kartoffelernte fällt ernüchternd aus. Aber wenigstens findet er viele Walnüsse, die er mit zurück ins Lager nehmen kann.
