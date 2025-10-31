Tag 30: Der erste Bluttest steht anJetzt kostenlos streamen
100 TAGE AUTARK
Folge 30: Tag 30: Der erste Bluttest steht an
26 Min.Ab 12
Alle zehn Tage muss Johannes sich wiegen und alle dreißig Tage steht ein Bluttest auf der Agenda. Wie viel verlangt ihm das Experiment wirklich ab, gibt es große Mängel? Es bleibt spannend, denn das Ergebnis bekommt er erst in circa einer Woche.
100 TAGE AUTARK
Genre:Reality
Copyrights:© The Real Life Guys GmbH