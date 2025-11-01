Tag 31: Geschenke für Johannes – wird er schwach?Jetzt kostenlos streamen
Folge 31: Tag 31: Geschenke für Johannes – wird er schwach?
21 Min.Ab 12
Ist denn schon Weihnachten? "L-Boxx" haben Johannes ein Boxensystem geschickt, um seinen autarken Alltag zu unterstützen. Außerdem geben sie ihm die Challenge, das System auf Herz und Nieren zu testen. Ist das schon zu viel und geht gegen seinen Minimalismus oder lässt er sich darauf ein?
