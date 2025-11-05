Tag 35: Karpfen gut, alles gutJetzt kostenlos streamen
100 TAGE AUTARK
Folge 35: Tag 35: Karpfen gut, alles gut
14 Min.Ab 12
Bei kühlen 6 Grad schält es sich auch im Blockhaus nicht so einfach aus dem Schlafsack. Erst mal Ofen anheizen und die Wärme genießen. Nach der ganzen Plackerei will es Johannes heute ganz entspannt angehen und sich was Schönes gönnen: Pilze suchen, einen Karpfen fangen und die Eicheln rösten.
Copyrights:© The Real Life Guys GmbH