Tag 38: Endlich mal wieder Sonne!
100 TAGE AUTARK
Folge 38: Tag 38: Endlich mal wieder Sonne!
19 Min.Ab 12
Das Wetter motiviert Johannes unheimlich! Er schneidet die Teichfolie zurecht, um seine Blockhütte endlich wasserdicht zu machen. Außerdem kann er seine Matratze reinlegen und freut sich auf einen gemütlichen Rückzugsort.
100 TAGE AUTARK
