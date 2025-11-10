100 TAGE AUTARK
Folge 40: Tag 40: Die große Kürbisernte
19 Min.Ab 12
Am Morgen geht es erst mal auf die Waage, wie steht es um Johannes Gewicht? Danach macht er sich an die bereits langersehnte Kürbisernte. Insgesamt sind 24 Kürbisse gewachsen, ein eher schwaches Ergebnis wenn man bedenkt, dass am Anfang des Experiments 60 Pflanzen eingepflanzt wurden.
