100 TAGE AUTARK
Folge 43: Tag 43: Forellen-Festmahl
21 Min.Ab 12
Johannes fühlt sich zwar kraftlos, geht aber trotzdem angeln in der Hoffnung auf einen guten Fang. Und das lohnt sich! Er fängt zwei große Forellen und kann sich sogar über etwas "Kaviar" freuen - fehlt nur noch die passende Gesellschaft für so ein Festmahl.
Weitere Folgen in Staffel 1
Zum Ende des Bereichs springen
Ende des Bereichs
Alle Staffeln im Überblick
100 TAGE AUTARK
Alle 1 Staffeln und Folgen
Genre:Abenteuer
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© The Real Life Guys GmbH