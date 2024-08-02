Zum Inhalt springenBarrierefrei
1000 Tricks

1000 Tricks vom 02.08.2024

ORF1
Folge vom 02.08.2024
1000 Tricks vom 02.08.2024

1000 Tricks vom 02.08.2024Jetzt kostenlos streamen

1000 Tricks

Folge vom 02.08.2024: 1000 Tricks vom 02.08.2024

15 Min.Folge vom 02.08.2024

Bei Melly und Christoph herrscht Chaos - das Wohnzimmer muss dringend aufgeräumt werden. Christoph versucht sich vor dem Putzen zu drücken. Kann er Melly austricksen? Julian möchte etwas ohne Hände schaffen, um Hannah zu beeindrucken. Zauberlehrer Tristan zeigt ihm in der Schule der Magie wie er aus einem schwebenden Becher trinken kann, ohne ihn festzuhalten. Leni, Amelie-Sophie und Lenny freuen sich über den Besuch von Magic Max. Sein Trick bringt alle zum Staunen und Lachen! Bildquelle: ORF

