1000 Tricks
Folge vom 07.08.2024: 1000 Tricks vom 07.08.2024
17 Min.Folge vom 07.08.2024
Bei 1000 Tricks spukt es: Christoph beschwört Küchengeister und jagt Melly einen Schrecken ein. In der Schule der Magie ist der Strom ausgefallen. Nadja trifft auf eine gruselige Gestalt, die ihren Kopf verliert. Leni erzählt gerne Geschichten über das Gespenst "Tafolox." Ihre Mitschülerinnen und Mitschüler können darüber nur lachen. Lenis Geisterhand bringt sie zum Nachdenken. Vielleicht gibt es "Tafolox" tatsächlich? Bildquelle: ORF
