1000 Tricks
Folge vom 08.08.2024: 1000 Tricks vom 08.08.2024
15 Min.Folge vom 08.08.2024
Das Aufsatzthema in der Schule lautet: "Was kann man mit einem Bleistift alles machen?" Leni und Aresu sind ratlos, doch Magic Max hat 1000 geniale Ideen. In der Schule der Magie lernen Nadja und Ossi einen intergalaktischen Trick. Sie lassen Planetenkarten in einem magischen schwarzen Loch verschwinden. Melly und Christoph haben viele Gemeinsamkeiten. Doch wenn Melly kalt ist, hat Christoph meistens warme Hände. Wie kann er damit zaubern? Findet es heraus bei 1000 Tricks! Bildquelle: ORF
Alle verfügbaren Folgen
Altersfreigabe:
0