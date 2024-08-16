Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
1000 Tricks

1000 Tricks vom 16.08.2024

ORF1Folge vom 16.08.2024
1000 Tricks vom 16.08.2024

1000 Tricks vom 16.08.2024Jetzt kostenlos streamen

1000 Tricks

Folge vom 16.08.2024: 1000 Tricks vom 16.08.2024

15 Min.Folge vom 16.08.2024

Die Magierinnen und Magier Melly, Christoph, Magic Max und Tristan zeigen wie sie Paprika und Saftpackungen schweben lassen, mit ihrem magischen Finger zaubern und Dinge aus dem Nichts erscheinen lassen. Doch hinter jedem Zauber steckt ein Trick! Mit wenigen Handgriffen und Dingen, die ihr bereits zu Hause habt, könnt ihr die Zaubertricks aufführen und andere zum Staunen bringen. Könnt ihr die magischen Geheimnisse lüften? Bildquelle: ORF

Alle verfügbaren Folgen