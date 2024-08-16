1000 Tricks
Folge vom 16.08.2024: 1000 Tricks vom 16.08.2024
15 Min.Folge vom 16.08.2024
Die Magierinnen und Magier Melly, Christoph, Magic Max und Tristan zeigen wie sie Paprika und Saftpackungen schweben lassen, mit ihrem magischen Finger zaubern und Dinge aus dem Nichts erscheinen lassen. Doch hinter jedem Zauber steckt ein Trick! Mit wenigen Handgriffen und Dingen, die ihr bereits zu Hause habt, könnt ihr die Zaubertricks aufführen und andere zum Staunen bringen. Könnt ihr die magischen Geheimnisse lüften? Bildquelle: ORF
Alle verfügbaren Folgen
Altersfreigabe:
0