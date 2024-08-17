1000 Tricks
Folge vom 17.08.2024: 1000 Tricks vom 17.08.2024
15 Min.Folge vom 17.08.2024
Ist es tatsächlich möglich seine Gedanken zu funken? Melly verblüfft Christoph und zeigt euch, wie der Trick funktioniert! Zauberlehrer Tristan wechselt magisch die Farbe seines T-Shirts und bringt damit seine Zauberschülerin und seinen Zauberschüler zum Staunen. Werden die beiden den Trick durschauen? Der tollpatschige Magic Max hat sein Handy fallen lassen und dabei den Bildschirm kaputt gemacht. Kann er die Anzeige wieder ganz küssen, mit Karate das Handy reparieren, oder schafft er es mit Magie? Bildquelle: ORF
