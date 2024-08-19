Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
1000 Tricks

1000 Tricks vom 19.08.2024

ORF1Folge vom 19.08.2024
1000 Tricks vom 19.08.2024

1000 Tricks vom 19.08.2024Jetzt kostenlos streamen

1000 Tricks

Folge vom 19.08.2024: 1000 Tricks vom 19.08.2024

15 Min.Folge vom 19.08.2024

Melly und Christoph feiern eine große Party. Während der Vorbereitung fällt ihnen auf, dass sie keine Eiswürfel mehr haben. Kann Melly mit ihrem Eishauch die Party retten? In der Schule der Magie zaubert Lehrer Tristan eine Blumenvase von einer Box in die andere. Wie funktioniert der Trick? Magic Max gießt Orangensaft in seine Faust und lässt diesen mit einer magischen Bewegung verschwinden. Schaffen es Amelie-Sophie und Kristian den Trick vorzuführen? Bildquelle: ORF

Alle verfügbaren Folgen