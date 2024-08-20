Zum Inhalt springenBarrierefrei
1000 Tricks vom 20.08.2024

ORF1
15 Min.

Auf dem heutigen Stundenplan der Schule der Magie steht schweben. Zauberlehrer Tristan führt den Trick mit einer fliegenden Kiste vor. Können seine Zauberschülerinnen und Zauberschüler das Geheimnis lüften? Melly und Christoph bekommen eine E-Mail von Robin, in der eine große Herausforderung steht. Schaffen sie es mit den Dingen zu zaubern, die sie gerade in den Händen halten? Kristians Scherenschnitte sind nicht so schön, wie die seiner Mitschülerinnen und Mitschüler. Magic Max eilt zu Hilfe und zeigt ihm einen cleveren Trick. Bildquelle: ORF

