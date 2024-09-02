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1000 Tricks

1000 Tricks vom 02.09.2024

ORF1Folge vom 02.09.2024
1000 Tricks vom 02.09.2024

1000 Tricks vom 02.09.2024Jetzt kostenlos streamen

1000 Tricks

Folge vom 02.09.2024: 1000 Tricks vom 02.09.2024

15 Min.Folge vom 02.09.2024

In der Schule der Magie führt Zauberlehrer Tristan einen Seil-Trick vor. Können Esma und Johnny das Geheimnis lüften? Lenny möchte Kristian beweisen, dass er einen Zauberteppich fliegen lassen kann. Magic Max zeigt ihm den Trick. Die Sicherung in Mellys und Christophs Küche ist kaputt. Kann Christoph mit seinem Heiß-Atem Popcorn zaubern? Bildquelle: ORF

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