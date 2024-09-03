1000 Tricks
Folge vom 03.09.2024: 1000 Tricks vom 03.09.2024
15 Min.Folge vom 03.09.2024
Melly hat auf einem Flohmarkt Hexenschmuck gekauft und möchte Christoph damit einen Trick vorführen. Michelle zeigt Kristian im Klassenzimmer wie sie einen Ball auf ihrem Fuß balancieren kann. Doch für einen magischen Balanceakt brauchen sie Magic Max! In der Schule der Magie versucht Nadja ein Glas Wasser vor den Augen des Publikums verschwinden zu lassen. Wird es ihr gelingen? Bildquelle: ORF
Alle verfügbaren Folgen
Altersfreigabe:
0