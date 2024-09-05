1000 Tricks
Folge vom 05.09.2024: 1000 Tricks vom 05.09.2024
15 Min.Folge vom 05.09.2024
Christoph hat alle Orangen und Äpfel gegessen. Melly möchte ebenfalls Obst naschen. Kann Christoph ihren Wunsch mit Zauberei erfüllen? Hannah verschwindet in der Schule der Magie auf unerklärliche Weise. Zauberlehrer Tristan verrät euch den Trick. Lenny ist verzweifelt. Er hat seine Buntstifte zu Hause vergessen. Kann ihm Magic Max helfen, bevor der Zeichenwettbewerb beginnt? Bildquelle: ORF
