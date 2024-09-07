Zum Inhalt springenBarrierefrei
1000 Tricks

1000 Tricks vom 07.09.2024

15 Min.Folge vom 07.09.2024

Zauberlehrer Tristan erzählt heute die Geschichte von einem berühmten Entfesselungskünstler. Er befreite sich aus einer verschlossenen Milchkanne. Im Klassenzimmer zaubert Magic Max mit einer Flasche und Papier. Kristian will den Trick lernen! Christoph baut ein Flaschenschiff. Ihr könnt herausfinden, wie es aussehen wird! Bildquelle: ORF/Tower10/Kids TV/Andreas Hagemann

