1000 Tricks
Folge vom 09.09.2024: 1000 Tricks vom 09.09.2024
15 Min.Folge vom 09.09.2024
Christoph zaubert als magischer Konditor für Melly einen Muffin! Er braucht noch eine passende Bäckerhaube. Ihr könnt ihm dabei helfen! Magic Max kommt angeflogen um die Party im Klassenzimmer zu retten. Wird er Lenny, Kristian und Amelie-Sophie mit einem Brezel aufmuntern können? In der Schule der Magie dreht Tristan seinen Kopf im Kreis. Wie ist das möglich? Bildquelle: ORF
Genre:Unterhaltung, Anleitung/Tutorial, Mystery
Altersfreigabe:
0