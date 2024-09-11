1000 Tricks
Folge vom 11.09.2024: 1000 Tricks vom 11.09.2024
15 Min.Folge vom 11.09.2024
In der Schule der Magie erzählt Tristan die Geschichte der zersägten Dame und führt einen ähnlichen Trick mit einer Mumie vor. Christoph möchte Melly beweisen, dass er Farben riechen kann. Zur Belohnung gibt es ein Stück Torte! Magic Max will die Schwerkraft verhexen und Stifte hinauf statt hinunterfallen lassen. Wird er es schaffen Emelys und Amelie-Sophies Wunsch zu erfüllen? Bildquelle: ORF
