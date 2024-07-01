Zum Inhalt springenBarrierefrei
Heute gehen Melly und Christoph auf eine Foto-Safari in den Tiergarten. Ein gesunder Snack darf dabei nicht fehlen: Christoph packt auf magische Weise viel Obst und Gemüse in ein kleines Papiersäckchen. Aber, wie passt das alles hinein? In der Schule der Magie schwebt Tristan ohne Seile oder Drähte unter einer Decke. Die Zauberschülerinnen und Zauberschüler Valentin, Diana und Hannah versuchen herauszufinden wie der Trick funktioniert. Amelie-Sophie weiß nicht welches Talent sie beim Schulwettbewerb aufführen soll. Gelingt es dem tollpatschigen Magic Max ihr zu helfen? Bildquelle: ORF

