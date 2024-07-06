1000 Tricks
Folge vom 06.07.2024: 1000 Tricks vom 06.07.2024
15 Min.Folge vom 06.07.2024
Melly ist eine Leseratte und möchte Christoph mit einem Bücher-Trick verblüffen. Schafft sie es ein Wort aus dem Buch zu erraten? Zauberlehrer Tristan hat sich für seinen Trick magische Unterstützung von Diana geholt. Wie kann sie in einer leeren Kartonbox erscheinen? Amelie-Sophie wird von drei angeberischen Jungs gehänselt. Magic Max zeigt ihr, wie sie mit Kraft der Gedanken eine Flasche zerdrücken kann. Kann sie mit dem Trick die Jungs beeindrucken? Bildquelle: ORF
