1000 Tricks
Folge vom 16.07.2024: 1000 Tricks vom 16.07.2024
15 Min.Folge vom 16.07.2024
Melly malt gerne Kunstwerke und Christoph komponiert Lieder auf seiner Gitarre. Doch ihr gemeinsames Lieblingshobby ist das Zaubern: Sie lassen Stifte in verschlossenen Flaschen erscheinen und füllen Gläser mit einer magischen Zauberbewegung. In der Schule der Magie machen Diana und Julian einen Taschengeld-Trick und führen ihn der Klasse vor. Simon lernt magisches Taekwondo von Magic Max. Schafft er es Lenny zu beeindrucken? Bildquelle: ORF
