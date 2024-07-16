Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
1000 Tricks

1000 Tricks vom 16.07.2024

ORF1Folge vom 16.07.2024
1000 Tricks vom 16.07.2024

1000 Tricks vom 16.07.2024Jetzt kostenlos streamen

1000 Tricks

Folge vom 16.07.2024: 1000 Tricks vom 16.07.2024

15 Min.Folge vom 16.07.2024

Melly malt gerne Kunstwerke und Christoph komponiert Lieder auf seiner Gitarre. Doch ihr gemeinsames Lieblingshobby ist das Zaubern: Sie lassen Stifte in verschlossenen Flaschen erscheinen und füllen Gläser mit einer magischen Zauberbewegung. In der Schule der Magie machen Diana und Julian einen Taschengeld-Trick und führen ihn der Klasse vor. Simon lernt magisches Taekwondo von Magic Max. Schafft er es Lenny zu beeindrucken? Bildquelle: ORF

Alle verfügbaren Folgen