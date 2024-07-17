1000 Tricks
Folge vom 17.07.2024: 1000 Tricks vom 17.07.2024
15 Min.Folge vom 17.07.2024
Wie gut kennen Christoph und Melly einander? Ein Freundschaftstest soll es zeigen! Kann Christoph auf magische Weise Mellys Wunsch erraten und den Test richtig ausfüllen? Amelie-Sophie möchte einen coolen Kartentrick lernen. Magic Max hilft ihr und bringt Simon zum Staunen. In der Schule der Magie zaubert Johnny mit Kartonschachteln. Bekommt er von Zauberlehrer Tristan eine gute Note? Bildquelle: ORF
