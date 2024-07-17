Zum Inhalt springenBarrierefrei
1000 Tricks

1000 Tricks vom 17.07.2024

ORF1Folge vom 17.07.2024
1000 Tricks vom 17.07.2024

15 Min.Folge vom 17.07.2024

Wie gut kennen Christoph und Melly einander? Ein Freundschaftstest soll es zeigen! Kann Christoph auf magische Weise Mellys Wunsch erraten und den Test richtig ausfüllen? Amelie-Sophie möchte einen coolen Kartentrick lernen. Magic Max hilft ihr und bringt Simon zum Staunen. In der Schule der Magie zaubert Johnny mit Kartonschachteln. Bekommt er von Zauberlehrer Tristan eine gute Note? Bildquelle: ORF

