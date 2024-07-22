Zum Inhalt springenBarrierefrei
ORF1 Folge vom 22.07.2024
Christoph hat alle Orangen und Äpfel gegessen. Melly möchte ebenfalls Obst naschen. Kann Christoph ihren Wunsch mit Zauberei erfüllen? Hannah verschwindet in der Schule der Magie auf unerklärliche Weise. Zauberlehrer Tristan verrät euch den Trick. Lenny ist verzweifelt. Er hat seine Buntstifte zu Hause vergessen. Kann ihm Magic Max helfen, bevor der Zeichenwettbewerb beginnt? Bildquelle: ORF

