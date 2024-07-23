1000 Tricks
Folge vom 23.07.2024: 1000 Tricks vom 23.07.2024
15 Min.Folge vom 23.07.2024
In der Schule der Magie dreht sich alles um Farben. Tristan möchte mit Mentalmagie herausfinden, welche Farbe Nadja und Julian wählen. Amelie-Sophie ist etwas neidisch auf Emely. Sie hat den schönsten Schmuck. Magic Max soll Amelie-Sophies Ring auf magische Weise besonders machen! Christoph zaubert eine Münze in ein Wollknäuel und zeigt euch den Trick! Bildquelle: ORF
