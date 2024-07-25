Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
1000 Tricks

1000 Tricks vom 25.07.2024

ORF1Folge vom 25.07.2024
1000 Tricks vom 25.07.2024

1000 Tricks vom 25.07.2024Jetzt kostenlos streamen

1000 Tricks

Folge vom 25.07.2024: 1000 Tricks vom 25.07.2024

15 Min.Folge vom 25.07.2024

Christoph zaubert als magischer Konditor für Melly einen Muffin! Er braucht noch eine passende Bäckerhaube. Ihr könnt ihm dabei helfen! Magic Max kommt angeflogen um die Party im Klassenzimmer zu retten. Wird er Lenny, Kristian und Amelie-Sophie mit einem Brezel aufmuntern können? In der Schule der Magie dreht Tristan seinen Kopf im Kreis. Wie ist das möglich? Bildquelle: ORF

Alle verfügbaren Folgen