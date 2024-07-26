Zum Inhalt springenBarrierefrei
1000 Tricks vom 26.07.2024

ORF1Folge vom 26.07.2024
15 Min.Folge vom 26.07.2024

Melly macht eine magische Vorhersage und verblüfft Christoph! Lenny und Simon haben in der Schule über einen Hypnotiseur gelesen. Mit Magic Max' Hilfe lernen sie Schuhbänder zu hypnotisieren. Tristan hat eine süße Überraschung für seine Zauberschülerinnen und Zauberschüler. Er lässt ein Keks auf einem Bild verschwinden und wieder erscheinen. Können Hannah und Diana den Trick vorführen? Bildquelle: ORF

