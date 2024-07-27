Zum Inhalt springenBarrierefrei
JoynSucheMein Account
JoynSucheMein Account
1000 Tricks

1000 Tricks vom 27.07.2024

ORF1Folge vom 27.07.2024
1000 Tricks vom 27.07.2024

1000 Tricks vom 27.07.2024Jetzt kostenlos streamen

1000 Tricks

Folge vom 27.07.2024: 1000 Tricks vom 27.07.2024

15 Min.Folge vom 27.07.2024

In der Schule der Magie erzählt Tristan die Geschichte der zersägten Dame und führt einen ähnlichen Trick mit einer Mumie vor. Christoph möchte Melly beweisen, dass er Farben riechen kann. Zur Belohnung gibt es ein Stück Torte! Magic Max will die Schwerkraft verhexen und Stifte hinauf statt hinunterfallen lassen. Wird er es schaffen Emelys und Amelie-Sophies Wunsch zu erfüllen? Bildquelle: ORF

Alle verfügbaren Folgen