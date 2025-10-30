112: Feuerwehr im Einsatz
Folge vom 30.10.2025: Feuer unterm Balkon
45 Min.Folge vom 30.10.2025Ab 12
In Fürstenwalde brennt ein E-Roller lichterloh. Das Vehikel steht unter einem Balkon. Können die Einsatzkräfte verhindern, dass das Feuer auf das Gebäude übergreift? Im bayerischen Aschaffenburg rückt ebenfalls ein Team zu einem Löscheinsatz aus. Dort steht Elektroschrott in Vollbrand. Meterhohe Flammen nähern sich einer Lagerhalle. Und in Rheinland-Pfalz steht ein Auto mitten auf der Straße. Eine Person sitzt zusammengesackt hinter dem Lenkrad. Erst als die Feuerwehrleute das Fenster des Pkws einschlagen und den Fahrer wachrütteln, regt sich der Mann
