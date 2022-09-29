112: Feuerwehr im Einsatz
Folge vom 29.09.2022: Rettung aus dem Wald
45 Min.Folge vom 29.09.2022Ab 12
In Düsseldorf bekämpft ein Großaufgebot an Feuerwehrleuten einen Brand in einer Dachgeschosswohnung. Während die Einsatzkräfte versuchen, die lodernden Flammen zu löschen, wird ihnen mitgeteilt, dass sich in dem Gebäude möglicherweise eine 80-jährige Frau aufhält. Rund 80 Kilometer entfernt droht ebenfalls Gefahr. In Iserlohn ist ein Kinderwagen mit zwei Säuglingen in einen Teich gerollt. Die Wassertemperatur liegt nur knapp über dem Gefrierpunkt. Und in Gera brennt eine alte Tintenfabrik. In dem verlassenen Gemäuer breitet sich giftiger Rauch aus.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-13: Warner Bros. Discovery, Inc.