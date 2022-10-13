112: Feuerwehr im Einsatz
Folge vom 13.10.2022: Einsatz am U-Bahnhof
45 Min.Folge vom 13.10.2022Ab 12
In Düsseldorf steigen bei einem Zimmerbrand dichte Rauchwolken auf. Mehrere Personen sind in ihren Wohnungen gefangen. In dem Gebäude macht sich Panik breit. In Iserlohn eilt die Feuerwehr unterdessen zu einer Unfallstelle. Ein Pkw ist seitlich in einen Baucontainer gefahren und mit einem Bagger kollidiert. Die Retter müssen den Fahrer aus seinem Auto befreien, ohne ihn zu verletzen. Und in der Universitätsstadt Gera brennt eine Gartenlaube. Beim Kampf gegen die meterhohen Flammen entwickelt sich die Wasserversorgung zu einer Herausforderung.
