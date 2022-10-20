112: Feuerwehr im Einsatz
Folge vom 20.10.2022: Feuerwehr ruft Feuerwehr
45 Min.Folge vom 20.10.2022Ab 12
In Chemnitz steht an einer Tankstelle ein Auto in Flammen. Die Einsatzkräfte müssen bei der Brandbekämpfung äußerst konzentriert zu Werke gehen, denn an Ort und Stelle besteht akute Explosionsgefahr. In einem Gebäude in Düsseldorf macht sich unterdessen ein verdächtiger Geruch breit. Nachbarn haben außerdem eine hilflose Person hinter einer verschlossenen Tür gemeldet. Können sich die Lebensretter Zugang zu der Wohnung verschaffen? Und in Hagen brennt ein Löschfahrzeug. Dort eilen Feuerwehrleute in dieser Folge von „112“ ihren Kollegen zu Hilfe.
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Genre:Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Season 1-13: Warner Bros. Discovery, Inc.