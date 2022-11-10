112: Feuerwehr im Einsatz
Folge vom 10.11.2022: Rettung vom Kirchendach
44 Min.Folge vom 10.11.2022Ab 12
In NRW hat die Feuerwehr alle Hände voll zu tun. Denn in Hagen steht eine Dachgeschosswohnung in Flammen. Bei dem Versuch, eine Person aus dem Gebäude zu befreien, zählt in dieser Folge jede Sekunde. In der 190 000-Einwohnerstadt rücken die Lebensretter:innen außerdem zu einer Unfallstelle aus. Ein Autofahrer ist mit seinem Pkw frontal in den Gegenverkehr gekracht. Ein Opfer schwebt in Lebensgefahr. Und in Iserlohn ist bei einem kniffligen Patiententransport Geduld und Fingerspitzengefühl gefragt. Dort erschweren Gaffer die Arbeit der Einsatzkräfte.
Alle verfügbaren Folgen
Genre:Reality
Altersfreigabe:
12
Copyrights:© Warner Bros. Discovery, Inc.